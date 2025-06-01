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Астроном Богачёв: крупное облако плазмы, выброшенное Солнцем, достигло Земли

Астроном Богачёв: крупное облако плазмы, выброшенное Солнцем, достигло Земли

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв заявил изданию «РИА Новости», что выброс облака плазмы, произошедший накануне вследствие мощной солнечной вспышки, достиг Земли раньше предсказанного специалистами срока.

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