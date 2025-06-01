Астроном Богачёв: крупное облако плазмы, выброшенное Солнцем, достигло Земли

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв заявил изданию «РИА Новости», что выброс облака плазмы, произошедший накануне вследствие мощной солнечной вспышки, достиг Земли раньше предсказанного специалистами срока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии