В ГД рассказали, как мошенники обманывают россиян под видом сотрудников деканата

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Злоумышленники звонят учащимся от лица сотрудников деканатов и под предлогом оформления электронной подписи в ведомостях посещаемости или документах по итогам сессии пытаются получить доступ к их аккаунтам на портале "Госуслуги".