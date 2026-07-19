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В ГД рассказали, как мошенники обманывают россиян под видом сотрудников деканата

В ГД рассказали, как мошенники обманывают россиян под видом сотрудников деканата

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Злоумышленники звонят учащимся от лица сотрудников деканатов и под предлогом оформления электронной подписи в ведомостях посещаемости или документах по итогам сессии пытаются получить доступ к их аккаунтам на портале "Госуслуги".

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