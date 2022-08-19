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Афганистан хочет расплатиться за российскую нефть изюмом и лекарственными травами

Афганистан хочет расплатиться за российскую нефть изюмом и лекарственными травами

Афганистан планирует подписать в этом году с Россией соглашение о поставках 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизеля, заявил РИА Новости глава Минпромторга республики Нуриддин Азизи.

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