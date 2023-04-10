Когда талоны на еду "рекламировали"

Вот реально смотришь на советский агитационный фарфор и думаешь: если бы те, кто стоял в хлебных «хвостах» в феврале 1917 года, знали, чем для них все обернется, пошли бы они сносить царя с его помощниками?! Ведь в тех «хвостах» в Петрограде можно было купить по два фунта хлеба на человека, а весь страх заключался в том, что ожидалось скорое введение нормирования по фунту черного хлеба на человек.