Глава Минэкономразвития оценил влияние налоговых изменений на инвестиции в России

Министр экономического развития Российской Федерации, Максим Решетников, выступая на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024, озвучил мнение о том, что повышение налогов на бизнес может положительно повлиять на инвестиции при условии грамотной настройки стимулирующих механизмов.