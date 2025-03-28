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Жамнов про удаления в игре с «Северсталью»: «Эмоции перехлестывают. Все мы люди, карать за это не собираюсь»

В пятницу «Спартак» обыграл «Северсталь» во 2-й игре серии 1-го раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

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