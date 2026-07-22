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Татар-информ

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Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером урегулирование конфликта на Украине

Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером урегулирование конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры по вопросу мирного завершения вооруженного противостояния на Украине со спецпосланником Президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера – предпринимателем Джаредом Кушнером.

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