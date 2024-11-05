Первые избирательные участки закрылись на выборах в США

Первые участки закрылись на президентских выборах в США в штатах Индиана и Кентукки.Согласно данным агентства Associated Press, после обработки менее 1% голосов кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Индиана с 71,5%, у кандидата от демократов Камалы Харрис — 26,7%.