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На Украине появилось новое «элитное» подразделение боевиков-наемников из Белоруссии

На Украине появилось новое «элитное» подразделение боевиков-наемников из Белоруссии

В военно-морских силах (ВМС) Украины появилось новое подразделение, которое сформировали выходцы из Белоруссии.

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