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Константин Генич: «По настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит». Больше матчей в сезоне он провел с ленцой, как и Вендел»

Константин Генич: «По настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит». Больше матчей в сезоне он провел с ленцой, как и Вендел»

– В прессе пишут про возможный уход Ренана, Клаудиньо и Вендела. Как «Зенит» может удержать своих легионеров? – Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков.

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