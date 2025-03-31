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Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании после приговора суда, согласно которому ее не допустили к участию в выборах.

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