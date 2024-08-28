«Пока этого не сделали враги»: Медведев предложил уже сейчас снимать фильмы о героях СВО

Мемориальных досок и топонимов в честь героев СВО недостаточно – необходимо снимать о них фильмы. Об этом на встрече с участниками СВО – кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».