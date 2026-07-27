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Мода и Шоу-бизнес

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Вайкуле потеряла равновесие и упала прямо на сцене в Юрмале

Вайкуле потеряла равновесие и упала прямо на сцене в Юрмале

Во время концерта на юрмальском фестивале Лайма Вайкуле подвернула ногу и упала на сцене. Как передают СМИ, певица споткнулась и ударилась спиной о пол прямо во время исполнения песни на русском языке, оказавшись в окружении массовки.

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