Американцы расширят продажи оружия за пределы США из-за санкций

Colt подписывает крупные контракты на поставку карабинов M4/M4A1 в различные страны мира. В мае 2024 года было подписано соглашение на сумму 57 миллионов долларов, которое предусматривает поставку оружия в такие страны, как Афганистан, Бахрейн, Джибути, Микронезия, Венгрия, Иордания, Кувейт, Ливан, Македония, Маршалловы острова, Палау, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис.