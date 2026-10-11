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В Петербурге 16-летний подросток погиб, выпив «коктейль» с маркетплейса

В Санкт-Петербурге близкие добиваются возбуждения уголовного дела после гибели 16-летнего подростка, выпившего «коктейль» с маркетплейса.

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