Он сел рядом и сказал всего одну фразу — после неё я не могла думать ни о чём другом

Я стояла посреди галереи, чувствуя, как холодный пот стекает по позвоночнику. Только что смолк голос ведущего аукциона, объявившего цену, от которой у меня зазвенело в ушах.
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