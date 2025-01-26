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Царьград

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  • Юрис Хартманис
    Может по Америке все таки шандарахнуть и сделать там пролив имени Путина"Украина - это на...
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    А почему бы прямо не сказать- из какой, именно, республики?..)))Иностранный гражд...
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Трамп поручил Келлогу остановить конфликт на Украине за 100 дней

Трамп поручил Келлогу остановить конфликт на Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

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