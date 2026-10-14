Глава Дзержинска Михаил Клинков поздравил коллектив ТЭЦ с 65-летием, которое отмечалось вчера, 13 октября, и пожелал безаварийной работы.
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