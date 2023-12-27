С 2024 года пенсии президентам будет выплачивать НКСС, а не Аппарат президента

В Министерстве труда и социальной защиты уточняют, что цель разработки закона состоит в том, чтобы НКСС приняла функции по установлению, выплате и учету пенсий для лиц, занимавших должность президента страны.
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