Global Look Press/Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency Поставка Францией на Украину очередной партии вооружений при собственных экономических проблемах позорна, неприемлема, и разоряет страну, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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