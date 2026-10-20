После смерти мы переходим в параллельный мир, где с нами произойдет трансформация. Наталья Бехтерева Если вам кажется, что вы уже всё знаете о жизни и смерти и о том, что происходит с нами после ухода, возможно, пришло время взглянуть на эти вопросы под совершенно новым углом.
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