После смерти мы переходим в параллельный мир, где с нами произойдет трансформация. Наталья Бехтерева Если вам кажется, что вы уже всё знаете о жизни и смерти и о том, что происходит с нами после ухода, возможно, пришло время взглянуть на эти вопросы под совершенно новым углом.