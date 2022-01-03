В Ардонском районе Северной Осетии полицейские поздравили детей с Новым годом

Сотрудники ОМВД России по Ардонскому району поздравили с Новым годом детей, состоящих на профилактическом учете и попавших в трудную жизненную ситуацию, а также посетили семьи, где воспитываются несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья.
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