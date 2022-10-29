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Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл сыграет в новом шпионском триллере Гая Ричи

Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл сыграет в новом шпионском триллере Гая Ричи

Британский актер Генри Кавилл примет участие в съемках нового фильма режиссера Гая Ричи. Кавилл и актриса Эйса Гонсалес, известная по боевику «Малыш на драйве», исполнят главные роли в фильме под названием «Министерство неджентльменской войны».

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