Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл сыграет в новом шпионском триллере Гая Ричи

Британский актер Генри Кавилл примет участие в съемках нового фильма режиссера Гая Ричи. Кавилл и актриса Эйса Гонсалес, известная по боевику «Малыш на драйве», исполнят главные роли в фильме под названием «Министерство неджентльменской войны».