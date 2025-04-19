«Театральное Приволжье»: в Удмуртии наградили лучших юных актеров округа

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО 18 апреля во Дворце культуры «Юбилейный» в Воткинске (Удмуртская Республика) состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
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