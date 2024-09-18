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Не «Россия» – «Азиопа»? Идёт подмена русской (российской) власти на власть «антирусского интернационала»

Не «Россия» – «Азиопа»? Идёт подмена русской (российской) власти на власть «антирусского интернационала»

Рано или поздно мигрантская вакханалия должна будет закончиться именно этим – массовым вхождением во все ветви и уровни российской власти нацменов, ничего не имеющих общего ни с Россией, ни с русской культурой.

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Комментарии
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StarPer
Скоро от России ничего не останется с таким правительством. Нас возьмут тихим измором.
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
- У истинного российского патриота должно быть: дети в Англии, счет в Швейцарии, дом в Германии, вилла на Канарах, квартира в Америке, должность в России...
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2 час.
гч
геннадий чередников
А кто четверть века целенаправленно гнобил русское население? Кто поставил нацменов в руководители министерств и ведомств, в руководство продажного Центробанка? Рыба гниёт с головы!!
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1 час.

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