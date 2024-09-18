Не «Россия» – «Азиопа»? Идёт подмена русской (российской) власти на власть «антирусского интернационала»

Рано или поздно мигрантская вакханалия должна будет закончиться именно этим – массовым вхождением во все ветви и уровни российской власти нацменов, ничего не имеющих общего ни с Россией, ни с русской культурой.
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