Фотографии 15 заброшенных мест, которые наводят ужас на путешественников

С нами не соскучишься!

Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область. Бывают места, оказавшись в которых чувствуешь себя персонажем фильма ужасов, который вот-вот попадёт в какую-нибудь ужасную передрягу с монстрами или призраками.