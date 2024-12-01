Фотографии 15 заброшенных мест, которые наводят ужас на путешественников

Заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС город Припять. Украина, Киевская область. Бывают места, оказавшись в которых чувствуешь себя персонажем фильма ужасов, который вот-вот попадёт в какую-нибудь ужасную передрягу с монстрами или призраками.
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