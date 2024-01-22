Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Магнитная буря обрушится на Землю 23 января

Магнитная буря обрушится на Землю 23 января

Магнитная буря накроет Землю завтра, 23 января. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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