Генпрокуратура: Изъято активов группы «Вектор Рейл» на сумму 242 млрд рублей

Генпрокуратура конфисковала 12 компаний группы «Вектор Рейл», оценённых в 242 млрд рублей. Бывший вице-президент ОАО РЖД Салман Бабаев и его партнеры должны выплатить государству свыше 30 млрд рублей за невыгодные сделки и незаконное обогащение.
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