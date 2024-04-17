Дело о незаконной ипотеке нижнего этажа Республиканской клинической больницы топчется на месте

В сентябре этого года исполнится девять лет с тех пор, как уголовное дело о передаче в залог нижнего этажа Республиканской клинической больницы, по которому в числе пяти обвиняемых проходит бывший министр здравоохранения Андрей Усатый, "застряло" в первой судебной инстанции.