Власти готовят нефтяникам льготы для наращивания производства

Минфин подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 200 ч. 2 Налогового кодекса, согласно которым нефтяники смогут получить снижение налоговых выплат (инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефть) в период с 2031 по 2032 год.