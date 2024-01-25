Как нужно вести себя с кошками в Ермилов день, 26 января Юлия Пономарева 26 января Православная церковь отмечает память святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских, и в народе церковный праздник принято называть «Ермиловым днем».
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