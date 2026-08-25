Гусеница-монстр приползла на дачу к омичке У нас в канале завелась дачница-подписчица. Каждое утро она радует нас событиями, которые происходят на ее 6 сотках.
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Гусеница-монстр приползла на дачу к омичке У нас в канале завелась дачница-подписчица. Каждое утро она радует нас событиями, которые происходят на ее 6 сотках.
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