WSJ: Трамп поручил директору ЦРУ добиться возобновления переговоров по Украине Внезапный и стремительный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в М.
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WSJ: Трамп поручил директору ЦРУ добиться возобновления переговоров по Украине Внезапный и стремительный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в М.
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