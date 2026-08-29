Рособрнадзор предложил изменить в ЕГЭ-2027 задания по трем предметам

Содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике, истории и профильной математике могут пересмотреть в 2027 году.
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