Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

21 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фирсов Евгений
    Люди одумайтесь не путайте жидов с евреями. ИУДЕИ, ДЖУГИ, ДЖЕВЫ ДЖОДЫ, это на разных языках по русски ЖИДЫ.4-й пойманный пра...
  • Natalija Osminina
    Данко, вырвавшего из своей груди пылающее сердце, чтобы им осветить путь"  - "люди, же радостные и полные надежд не з...Кваша рассчитал, ...
  • Виталий Сорокин
    Ну,во первых, мне 68...до сей поры летаю...Мог бы, помог гробить уродов вроде Вас! Так что.надеюсь. лет 5-6 буду спос...Новая потеря Черн...

4-й пойманный пранкерами писатель - и 4-й еврей. Как Веллер поделил Россию

4-й пойманный пранкерами писатель - и 4-й еврей. Как Веллер поделил Россию

Я ничего плохого не хочу сказать про евреев. Просто хочу обратить ваше внимание на странную тенденцию, уже даже закономерность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Всё имеет свои причины. Они, ведь, понимают, что Израиль - это только переходная ступень. Что арабы их все равно выгонят со своих земель. Что нужно искать новое пристанище. А тут - эта невозможная Россия... У Сталина просили Крым - не дал. Дал Биробиджан... ( там холодно)... Теперь, вопреки всему, облюбовали Умань ( там похоронен какой- то их пророк. И они ездят туда ежегодно грехи замаливать. Кроме того, в складчину строят в У мани себе высотные дома, детские садики, религиозные школы и даже Университет. Работают кошерные рестораны.  Рядом с украинскими названиями улиц, стоят названия на иврите... И ни без того, что ЗЕЛЯ им что-то обещал, в случае ЕГО победы... А они все мечтают. Улицкая, например, спит и видит выселение всех русских с Крыма. И не только с Крыма, но и со всей левобережной Украины, включая Белгородскую, Воронежскую,  Брянскую области... А тут - такой пассаж. Россия мешает... ( Но это - текущий момент. А вообще эта ненависть к России тянется с 1895 года. С тех времен, когда в Европе стали организовываться первые марксистские кружки. И в России появились &quot;бомбисты&quot;, нападавшие на царей. Все эти бомбисты были евреями. И убийца Столыпина ( вроде бы и не Царь), тоже был жидом... Так, что жив курилка... НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ... А не ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛТОВНЯ...
Ответить
14 мин.
Фирсов Евгений
Вам же правильно сказали ИУДЕИ, ДЖУГИ, ДЖЕВЫ ДЖОДЫ. По русски ЖИДЫ. Откройте переводчик и посмотрите звучание слова  иудей на разных языках. ЕВРЕЕМ был к примеру Цезарь Куников, посмотрите кто это был такой. Только в русском языке, произошло значимое, смысловое событие - разделение иудеев на жидов и евреев. Но в силу ложной либеральной идеи на упототребление слова ЖИД, поставлен блок, это запрещено. СаТаНа всегда прячется за иСТиНой. Отсюда проистекают все непонятки и искажения связанные с употреблением слова ЕВРЕЙ. Евреи принадлежат к Русскому Миру, это порожлдение Русского мира, его часть.
Ответить
11 мин.
Фирсов Евгений
Люди одумайтесь не путайте жидов с евреями. ИУДЕИ, ДЖУГИ, ДЖЕВЫ ДЖОДЫ, это на разных языках по русски ЖИДЫ.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх