4-й пойманный пранкерами писатель - и 4-й еврей. Как Веллер поделил Россию

Evgenija Palette

Всё имеет свои причины. Они, ведь, понимают, что Израиль - это только переходная ступень. Что арабы их все равно выгонят со своих земель. Что нужно искать новое пристанище. А тут - эта невозможная Россия... У Сталина просили Крым - не дал. Дал Биробиджан... ( там холодно)... Теперь, вопреки всему, облюбовали Умань ( там похоронен какой- то их пророк. И они ездят туда ежегодно грехи замаливать. Кроме того, в складчину строят в У мани себе высотные дома, детские садики, религиозные школы и даже Университет. Работают кошерные рестораны. Рядом с украинскими названиями улиц, стоят названия на иврите... И ни без того, что ЗЕЛЯ им что-то обещал, в случае ЕГО победы... А они все мечтают. Улицкая, например, спит и видит выселение всех русских с Крыма. И не только с Крыма, но и со всей левобережной Украины, включая Белгородскую, Воронежскую, Брянскую области... А тут - такой пассаж. Россия мешает... ( Но это - текущий момент. А вообще эта ненависть к России тянется с 1895 года. С тех времен, когда в Европе стали организовываться первые марксистские кружки. И в России появились "бомбисты", нападавшие на царей. Все эти бомбисты были евреями. И убийца Столыпина ( вроде бы и не Царь), тоже был жидом... Так, что жив курилка... НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ... А не ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛТОВНЯ...