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Гвардиола — о словах Де Брейне: «Может ли он остаться в «Сити»? Я желаю Кевину всего наилучшего»

Гвардиола — о словах Де Брейне: «Может ли он остаться в «Сити»? Я желаю Кевину всего наилучшего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в 35-м туре чемпионата Англии высказался об уходе капитана «горожан» Кевина Де Брейне из команды по окончании этого сезона.

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