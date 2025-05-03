Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в 35-м туре чемпионата Англии высказался об уходе капитана «горожан» Кевина Де Брейне из команды по окончании этого сезона.