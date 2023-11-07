Итак, после того, как СМИ активно помуссировали новость о том, что на выборах Президента России от "партии мира" может быть заявлен бывший главред "Эхо Москвы" Венедиктов - в информационное поле были вброшены две новые кандидатуры.
Надеждин сообщил о своем первом Указе, если станет Президентом РФ
Комментарии
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Evgenija Palette
Но все хотят, как ужи, ПРОСКОЛЬЗНУТЬ ТУДА...
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1 час.
фарид сабиров
После потрясной инфы про абрамебемыч все остальные простые меркнут
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1 час.
Надежда
Думаю, что бежавшая из России либерда потянется в посольства РФ голосовать за второго Бориску(друг по взглядам Б.Немцов догулялся в свое время) Так что, наверное, какой-то небольшой % они соберут!)☺️
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1 час.
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