Ребров об автоголе Симона и Педри: «Нельзя давать такие пасы – в створ, сильно, на такой высоте, но все же виноват вратарь»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в своем блоге на Sports.ru разобрал действия вратаря сборной Испании Унаи Симона в матче Евро-2020 с Хорватией (5:3), приведшие к автоголу после передачи Педри.
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