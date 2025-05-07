Новый шахматный клуб откроется в Хабаровске в дни празднования Великой Победы

В Хабаровске состоится торжественное открытие нового специализированного шахматного клуба — масштабного проекта, который станет центром притяжения для любителей и профессионалов со всего Дальнего Востока.
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