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Азербайджан не хочет сотрудничать с США

Азербайджан не хочет сотрудничать с США

Крайне любопытные события происходят в Азербайджане. Там группа из 43 депутатов обратилась к главе МИД страны с просьбой пересмотреть сотрудничество с США.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Все кто идёт против воли США,подвергаются санкциям и всевозможным ущемлениям,поэтому многие слабые страны идут в фарватере их политике
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2 час.
Jamal Jhajiev
Идея хорошая. А депутатов не кто не выбирал из народа!!! Они пешки на шахматной доске!!!
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1 час.
Jamal Jhajiev
Мне Россия ближе и ценнее чем Америка. Но правда ещё  ценнее
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1 час.

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