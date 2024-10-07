Азербайджан не хочет сотрудничать с США

Nikolay Zakharov Все кто идёт против воли США,подвергаются санкциям и всевозможным ущемлениям,поэтому многие слабые страны идут в фарватере их политике

Jamal Jhajiev Идея хорошая. А депутатов не кто не выбирал из народа!!! Они пешки на шахматной доске!!!