Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне министр обороны России Андрей Белоусов и представители иностранных делегаций почтили память павших, возложив цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля в Москве.