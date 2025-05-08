Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне министр обороны России Андрей Белоусов и представители иностранных делегаций почтили память павших, возложив цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля в Москве.
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