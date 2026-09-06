Картошка по-ташкентски в казане: простой рецепт с хрустящей корочкой

Картошка по-ташкентски — тот случай, когда из обычной картошки получается полноценный ужин. Сначала целые клубни обжаривают до румяной корочки, а потом тушат с луком, сладким перцем, помидорами и специями.
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