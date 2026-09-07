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«Полипласт» разместит облигации на 1,4 млрд рублей

«Полипласт» разместит облигации на 1,4 млрд рублей

Ставка первого купона установлена на уровне 17,75% годовых, размещение запланировано на 9 сентября 2026 года.

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