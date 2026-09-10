«Ты кто такой вообще!»: мигрантка закатила скандал охраннику супермаркета в Москве, сняла на видео и выложила в Сеть ради хайпа

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Очередную провокацию устроила «блогерша» из Узбекистанав одном из супермаркетов Москвы.
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