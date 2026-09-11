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Военное обозрение

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Россия опережает многие страны по числу утечек персональных данных

Россия опережает многие страны по числу утечек персональных данных

Наибольшее число утечек персональных данных связано со взломом баз данных медучреждений РФ.

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