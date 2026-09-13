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Лизаразю о Мбаппе: «Большой игрок должен приносить победы в крупных турнирах. Килиану нужно выиграть ЛЧ, чтобы вписать себя в историю «Реала». Фанатам неважно, лучший ли он бомбардир»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю считает, что Килиану Мбаппе недостает серьезных трофеев в составе «Реала».

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