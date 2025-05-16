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Минусов хватает: стоит ли покупать автомобиль-десятилетку

Минусов хватает: стоит ли покупать автомобиль-десятилетку

Рынок подержанных машин предлагает гораздо большее разнообразие, чем первичный. На нем есть японские, корейские, европейские и американские бренды, в то время, как в дилерских салонах нет практически ничего, кроме отечественных и китайских транспортных средств.

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