Минусов хватает: стоит ли покупать автомобиль-десятилетку

Рынок подержанных машин предлагает гораздо большее разнообразие, чем первичный. На нем есть японские, корейские, европейские и американские бренды, в то время, как в дилерских салонах нет практически ничего, кроме отечественных и китайских транспортных средств.
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