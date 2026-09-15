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«Украина – тотально коррумпированное государство»: Денисов объяснил побег генпрокурора Кравченко

«Украина – тотально коррумпированное государство»: Денисов объяснил побег генпрокурора Кравченко

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов прокомментировал ситуацию с Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко.

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