В Брянске вынесли приговор по ДТП со сбитыми женщинами и ребенком на Никитина

В сентябре прошлого года в результате чудовищной аварии, которая произошла по вине водителей машин Kia и Nissan, один из автомобилей выехал на тротуар, расположенный у перекрестка на улице Никитина Володарского района Брянска, и совершил наезд на трех человек.
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