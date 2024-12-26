Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Никита Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?" Режиссёр публично разоблачил колоссальных масштабов лицемерие Запада на конкретных примерах.