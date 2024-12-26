Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?"

Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?"

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Никита Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?" Режиссёр публично разоблачил колоссальных масштабов лицемерие Запада на конкретных примерах.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
У них же « королевство кривых зеркал».
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10 час.
Владимир Соловьев
&quot;Цивилизованный&quot; мир должен, прежде всего, заглянуть в Библию и Новый Завет. Там они узнают о себе горькую правду!
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8 час.
vagas Karlito
Да хватит елозить перед якобы цивилизованным миром!)) Они вас поцелуют==потом!) Не надоело строчить  одну и туже  куйню?))
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6 час.

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